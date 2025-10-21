Erste Schätzungen: Nippon Steel Sumitomo Metal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Steel Sumitomo Metal präsentiert voraussichtlich am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Nippon Steel Sumitomo Metal für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 15,79 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Nippon Steel Sumitomo Metal nach den Prognosen von 5 Analysten 2.580,23 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.188,23 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,30 JPY im Vergleich zu 70,18 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 9.873,73 Milliarden JPY, gegenüber 8.695,53 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

