Erste Schätzungen: Nitto Denko zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nitto Denko wird voraussichtlich am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass Nitto Denko für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 61,90 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 62,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 259,54 Milliarden JPY gegenüber 272,41 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 185,74 JPY aus. Im Vorjahr waren 195,74 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 990,17 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.013,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
