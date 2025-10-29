Erste Schätzungen: Nyxoah stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nyxoah stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,588 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,60 Prozent verringert. Damals waren -0,500 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 53,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Nyxoah für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,0 Millionen EUR aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,199 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,810 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,4 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 4,5 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at