Erste Schätzungen: Oaktree Specialty Lending öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oaktree Specialty Lending präsentiert voraussichtlich am 18.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,386 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Oaktree Specialty Lending ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 76,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 78,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,720 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 316,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 245,3 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
