Erste Schätzungen: OneStream A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

OneStream A präsentiert in der voraussichtlich am 07.11.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,001 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 107,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei OneStream A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 124,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,016 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 478,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 374,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at