Pason Systems Aktie
WKN: 172888 / ISIN: CA7029251088
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pason Systems legt Quartalsergebnis vor
Pason Systems wird voraussichtlich am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,137 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pason Systems 0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 98,2 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 96,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,771 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,680 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 424,0 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 419,3 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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