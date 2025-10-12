Piedmont Office Realty Trus a Aktie

Piedmont Office Realty Trus a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CSXR / ISIN: US7201902068

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Piedmont Office Realty Trust A wird voraussichtlich am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,046 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 48,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Piedmont Office Realty Trust A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 123,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Piedmont Office Realty Trust A 139,3 Millionen USD umsetzen können.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,299 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 501,9 Millionen USD, gegenüber 521,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

