Erste Schätzungen: Plains All American Pipeline LP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Plains All American Pipeline LP wird voraussichtlich am 03.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 13,13 Milliarden USD gegenüber 12,34 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,33 USD je Aktie, gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 53,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 48,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at