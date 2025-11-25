Erste Schätzungen: Planet Labs gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Planet Labs stellt voraussichtlich am 10.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,033 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Planet Labs soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,109 USD, gegenüber -0,420 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 285,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 244,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at