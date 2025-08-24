dMY Technology Grou a Aktie

dMY Technology Grou a

WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063

24.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: dMY Technology Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

dMY Technology Group A wird voraussichtlich am 08.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,049 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 66,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte dMY Technology Group A einen Umsatz von 61,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD im Vergleich zu -0,420 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 273,8 Millionen USD, gegenüber 244,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

dMY Technology Group Inc IV Registered Shs -A- 6,80 4,94% dMY Technology Group Inc IV Registered Shs -A-

