dMY Technology Grou a Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
|
24.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: dMY Technology Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
dMY Technology Group A wird voraussichtlich am 08.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,049 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 66,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte dMY Technology Group A einen Umsatz von 61,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD im Vergleich zu -0,420 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 273,8 Millionen USD, gegenüber 244,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu dMY Technology Group Inc IV Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: dMY Technology Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.06.25
|Ausblick: dMY Technology Group A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.05.25
|Erste Schätzungen: dMY Technology Group A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
19.03.25
|Ausblick: dMY Technology Group A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.03.25
|Erste Schätzungen: dMY Technology Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu dMY Technology Group Inc IV Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPowell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.