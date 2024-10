Erste Schätzungen: Portillos A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Portillos A präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Portillos A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,062 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Portillos A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,308 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 721,5 Millionen USD, gegenüber 679,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

