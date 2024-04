Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S öffnet voraussichtlich am 30.04.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 87,84 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,24 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,861 CNY im Vergleich zu 0,900 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 350,83 Milliarden CNY, gegenüber 642,40 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at