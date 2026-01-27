Erste Schätzungen: Randstad legt Quartalsergebnis vor

Randstad präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,402 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,460 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,49 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,85 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,40 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 27,01 Milliarden USD, gegenüber 26,09 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at