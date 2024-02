Erste Schätzungen: Repro Medical System stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Repro Medical System lässt sich voraussichtlich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Repro Medical System die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Repro Medical System für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,9 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,182 USD im Vergleich zu -0,190 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 28,3 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 27,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at