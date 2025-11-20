Rock Field Aktie
Erste Schätzungen: Rock Field stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rock Field wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 6,53 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rock Field ein EPS von 8,19 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,25 Prozent auf 12,93 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 27,20 JPY, gegenüber 12,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 52,10 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,18 Milliarden JPY generiert wurden.
