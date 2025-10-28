Erste Schätzungen: Rockwell Medical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rockwell Medical lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 42,66 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,175 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 68,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 101,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

