Ausblick: Rockwell Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rockwell Medical öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,045 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 42,66 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,175 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 68,4 Millionen USD, gegenüber 101,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at