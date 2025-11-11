Rockwell Medical Aktie
WKN DE: A3DL8F / ISIN: US7743743004
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Rockwell Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rockwell Medical öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,045 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 42,66 Prozent auf 16,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,175 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 68,4 Millionen USD, gegenüber 101,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rockwell Medical Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Rockwell Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Rockwell Medical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Rockwell Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Rockwell Medical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Rockwell Medical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)