Erste Schätzungen: SAWAI GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SAWAI GROUP lässt sich voraussichtlich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SAWAI GROUP die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 302,98 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 80,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll SAWAI GROUP 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 47,95 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SAWAI GROUP 52,99 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 696,97 JPY im Vergleich zu 312,68 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 200,86 Milliarden JPY, gegenüber 176,86 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at