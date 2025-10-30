SAWAI GROUP HOLDINGS Aktie

WKN DE: A2QQY4 / ISIN: JP3323040000

<
30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: SAWAI GROUP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAWAI GROUP wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 28,89 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,73 Prozent erhöht. Damals waren 28,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 48,70 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 145,17 JPY je Aktie, gegenüber 96,54 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 203,23 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 189,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD.

