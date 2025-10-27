Erste Schätzungen: Scandinavian Tobacco Group AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scandinavian Tobacco Group AS wird sich voraussichtlich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,70 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Scandinavian Tobacco Group AS ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 3,70 DKK in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,21 Prozent auf 2,40 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,43 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,26 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,50 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,14 Milliarden DKK, gegenüber 9,20 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at