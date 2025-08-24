Erste Schätzungen: SECO Az nominativa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SECO Az nominativa wird voraussichtlich am 08.09.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,020 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SECO Az nominativa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,1 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei SECO Az nominativa für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 51,4 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,065 EUR im Vergleich zu 0,000 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 206,7 Millionen EUR, gegenüber 183,5 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at