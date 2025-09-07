SECO Aktie

WKN DE: A3CN3X / ISIN: IT0005438046

07.09.2025 07:01:06

Ausblick: SECO Az nominativa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SECO Az nominativa wird sich am 08.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass SECO Az nominativa für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll SECO Az nominativa 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 51,4 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SECO Az nominativa 48,1 Millionen EUR umsetzen können.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,067 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 205,8 Millionen EUR, gegenüber 183,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

