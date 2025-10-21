SEIKO EPSON Aktie
Erste Schätzungen: SEIKO EPSON verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SEIKO EPSON wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,27 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,26 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,446 USD, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 9,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,94 Milliarden USD generiert worden waren.
