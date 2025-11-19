Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sekisui House lädt voraussichtlich am 04.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,536 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sekisui House noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sekisui House in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD im Vergleich zu 2,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 29,01 Milliarden USD, gegenüber 26,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at