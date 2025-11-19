Sekisui House Aktie
WKN: 590132 / ISIN: US8160783077
|
19.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sekisui House lädt voraussichtlich am 04.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,536 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sekisui House noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sekisui House in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD im Vergleich zu 2,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 29,01 Milliarden USD, gegenüber 26,64 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sekisui House Ltd (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sekisui House stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: Sekisui House legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Sekisui House präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.06.25
|Ausblick: Sekisui House präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.05.25
|Erste Schätzungen: Sekisui House gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Sekisui House Ltd (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sekisui House Ltd (spons. ADRs)
|21,14
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht knappe Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.