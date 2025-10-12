Shionogi Aktie
WKN: 855648 / ISIN: JP3347200002
|
12.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Shionogi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shionogi äußert sich voraussichtlich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 49,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 61,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shionogi in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 112,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 116,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 208,76 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 200,36 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 497,73 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 438,27 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
