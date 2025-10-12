Shionogi Aktie

Shionogi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855648 / ISIN: JP3347200002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Shionogi legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shionogi äußert sich voraussichtlich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 49,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 61,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shionogi in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 112,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 116,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 208,76 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 200,36 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 497,73 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 438,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Shionogi & Co. Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Shionogi & Co. Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shionogi & Co. Ltd. 13,80 -2,13% Shionogi & Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
05:12 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen