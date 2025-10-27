Erste Schätzungen: Similarweb vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Similarweb präsentiert voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Similarweb -0,030 USD je Aktie verloren.

Similarweb soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,037 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,140 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 286,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 249,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

