Ausblick: Similarweb präsentiert Quartalsergebnisse

Similarweb wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Similarweb in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 72,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 64,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,037 USD je Aktie, gegenüber -0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 286,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 249,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at