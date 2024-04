Erste Schätzungen: SoFi Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SoFi Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,22 Prozent auf 553,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 460,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,37 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,91 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at