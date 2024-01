Erste Schätzungen: SOLAR A-S (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SOLAR A-S (B) lädt voraussichtlich am 08.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 13,70 DKK. Das entspräche einer Verringerung von 40,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 23,14 DKK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll SOLAR A-S (B) 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,37 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SOLAR A-S (B) 3,68 Milliarden DKK umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Gewinn von 55,70 DKK je Aktie, gegenüber 90,37 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 13,24 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,86 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at