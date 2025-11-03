Erste Schätzungen: SP Group A-S Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SP Group A-S Bearer wird voraussichtlich am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,00 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,98 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SP Group A-S Bearer in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 706,0 Millionen DKK im Vergleich zu 709,7 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 22,75 DKK, gegenüber 21,59 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 2,93 Milliarden DKK im Vergleich zu 2,92 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at