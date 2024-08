Erste Schätzungen: Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert wird voraussichtlich am 13.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,53 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,84 NOK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,81 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 48,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,54 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,85 NOK je Aktie, gegenüber 12,75 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 7,16 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 15,43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at