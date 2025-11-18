Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
|
18.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Sprinklr A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sprinklr A wird voraussichtlich am 03.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,091 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 209,6 Millionen USD gegenüber 200,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,431 USD, gegenüber 0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 838,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 796,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
