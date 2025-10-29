Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie

WKN: 924916 / ISIN: US8644821048

29.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Suburban Propane Partners L P Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suburban Propane Partners L P Partnership Units lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suburban Propane Partners L P Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,510 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 227,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD im Vergleich zu 1,14 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,33 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

