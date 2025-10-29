Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie
WKN: 924916 / ISIN: US8644821048
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Suburban Propane Partners L P Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suburban Propane Partners L P Partnership Units lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suburban Propane Partners L P Partnership Units die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,510 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 227,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 208,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD im Vergleich zu 1,14 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,33 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!