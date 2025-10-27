Erste Schätzungen: SUMCO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SUMCO wird voraussichtlich am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,451 JPY gegenüber 10,43 JPY im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 98,39 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SUMCO für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 102,05 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -17,702 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 56,84 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 413,41 Milliarden JPY, gegenüber 396,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at