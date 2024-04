Erste Schätzungen: Sumitomo Dainippon Pharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Dainippon Pharma präsentiert in der voraussichtlich am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -323,993 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sumitomo Dainippon Pharma noch ein Verlust pro Aktie von -140,850 JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 80,46 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 15,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 95,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -498,844 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -187,550 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 316,26 Milliarden JPY, gegenüber 555,54 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at