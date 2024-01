Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sunoco LP Partnership Units wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD gegenüber 0,608 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,92 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,14 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,51 USD, gegenüber 5,48 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 21,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,73 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at