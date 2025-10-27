Erste Schätzungen: Suntory Beverage Food stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suntory Beverage Food veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 99,46 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suntory Beverage Food noch ein Gewinn pro Aktie von 118,98 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Suntory Beverage Food 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 469,90 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suntory Beverage Food 460,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 291,44 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 302,57 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.713,16 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.696,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at