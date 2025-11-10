Suntory Beverage & Food Aktie
Ausblick: Suntory Beverage Food stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suntory Beverage Food wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 99,46 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 118,98 JPY erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 460,30 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 469,90 Milliarden JPY aus.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 291,44 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 302,57 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.713,16 Milliarden JPY, gegenüber 1.696,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
