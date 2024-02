Erste Schätzungen: Superior Plus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Superior Plus gibt voraussichtlich am 21.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,292 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Superior Plus einen Gewinn von 0,270 CAD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 18,61 Prozent auf 1,27 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,07 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,314 CAD aus, während im Fiskalvorjahr -0,380 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,71 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,38 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at