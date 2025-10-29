Superior Plus Aktie
WKN DE: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Superior Plus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Superior Plus stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Superior Plus noch -0,370 CAD je Aktie verloren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 394,6 Millionen USD für Superior Plus, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 490,2 Millionen CAD erzielt wurde.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,464 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,59 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
