Superior Plus Aktie

Superior Plus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Superior Plus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Superior Plus stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Superior Plus noch -0,370 CAD je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 394,6 Millionen USD für Superior Plus, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 490,2 Millionen CAD erzielt wurde.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,464 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,59 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Superior Plus Corpmehr Nachrichten