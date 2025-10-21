Erste Schätzungen: SYSMEX öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SYSMEX wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen, dass SYSMEX für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,58 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 132,90 Milliarden JPY – ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SYSMEX 130,53 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 86,21 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 86,07 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 519,26 Milliarden JPY, gegenüber 508,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at