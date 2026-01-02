Tech Mahindra Aktie

Tech Mahindra für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QN2 / ISIN: INE669C01036

02.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tech Mahindra stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tech Mahindra präsentiert voraussichtlich am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 15,75 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 41,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 11,10 INR erwirtschaftet wurden.

Tech Mahindra soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 141,81 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 42 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 58,70 INR, gegenüber 48,00 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 45 Analysten durchschnittlich 557,99 Milliarden INR im Vergleich zu 529,88 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tech Mahindra Ltd 1 612,55 1,33% Tech Mahindra Ltd

