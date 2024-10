Erste Schätzungen: The Hanover Insurance Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Hanover Insurance Group gibt voraussichtlich am 30.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,61 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent auf 1,67 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,95 USD im Vergleich zu 0,990 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 6,06 Milliarden USD, gegenüber 5,99 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at