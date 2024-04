Erste Schätzungen: The Oncology Institute gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Oncology Institute äußert sich voraussichtlich am 14.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,120 USD. Dies würde einen Gewinn von 63,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem The Oncology Institute -0,330 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 24,91 Prozent auf 95,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Oncology Institute noch 76,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,360 USD, gegenüber -0,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 412,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 324,2 Millionen USD generiert wurden.

