Erste Schätzungen: The RealReal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The RealReal wird voraussichtlich am 29.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,134 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The RealReal in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 142,4 Millionen USD im Vergleich zu 159,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,112 USD im Vergleich zu -2,050 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 548,7 Millionen USD, gegenüber 603,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at