Erste Schätzungen: The RealReal vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The RealReal stellt voraussichtlich am 07.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

The RealReal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 140,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,490 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,650 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 589,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 549,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at