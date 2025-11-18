Tilly' a Aktie
WKN DE: A1JXJK / ISIN: US8868851028
|
18.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Tillys A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tillys A äußert sich voraussichtlich am 03.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,300 USD. Das entspräche einem Gewinn von 30,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,430 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 136,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -1,250 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 541,8 Millionen USD, gegenüber 569,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
