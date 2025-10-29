Tokyo Tatemono Aktie
Erste Schätzungen: Tokyo Tatemono informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tokyo Tatemono wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 50,32 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 172,00 Prozent erhöht. Damals waren 18,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Tokyo Tatemono 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 114,03 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 38,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tokyo Tatemono 82,28 Milliarden JPY umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 281,33 JPY je Aktie, gegenüber 315,50 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 498,78 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 463,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
