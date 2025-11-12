Ausblick: Tokyo Tatemono stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokyo Tatemono wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 50,32 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 18,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tokyo Tatemono in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 114,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 82,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 281,33 JPY, gegenüber 315,50 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 498,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 463,72 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at