Erste Schätzungen: UMH Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

UMH Properties präsentiert in der voraussichtlich am 28.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,002 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent auf 55,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,254 USD, gegenüber -0,670 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 214,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 195,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at